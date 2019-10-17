Gazzeli çiftçiler ürünlerinin Batı Şeria pazarına girmesini istiyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli çiftçiler, ürünlerinin Batı Şeria'da satılmasına izin verilmesi için Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım istedi.

Filistinli çiftçiler, seslerini duyurabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütünün Gazze'deki binası önünde gösteri düzenledi.

İsrail ablukasını protesto eden çiftçiler, ürettikleri mahsullerin Batı Şeria'da satılabilmesine imkan tanınması için yerel ve uluslararası kuruluşlardan yardım talep etti. Çiftçiler, bu konuda İsrail'e baskı yapılması için BM'ye çağrıda bulundu.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Tarım Kooperatifi Müdürü Muhammed Gaben, yıllardır süren ablukanın çiftçiler üzerindeki olumsuz sonuçlarına dikkati çekmek amacıyla bu gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

Gaben, "İsrail, burada ürettiğimiz ürünlerin Batı Şeria pazarında satılmasını yasakladığı gibi orada üretilen ürünlerin de burada satılmasını engelliyor." dedi.

Yaklaşık 15 bin ton patates, salatalık, domates gibi sebzelerin dondurucuda bekletildiğine dikkati çeken Gaben, bu ürünlerin ihtiyaç fazlası olduğunu söyledi.

Muhammed Gaben, "Gelecek ay hasat yapılarak yeni ürünler toplanacak. Bu şekilde devam ederse çiftçiler büyük kayıp yaşayacak." diye konuştu.

Yaşanan maddi kaybın işçilere de yansıdığını kaydeden Gaben, bu durumun Gazze'deki işsizlik ve yoksulluk sorununu derinleştirdiğini vurguladı.

Filistinli çiftçiler çaresiz

Gösteriye katılan çiftçilerden Said el-Attar da İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Filistinli çiftçilerin çaresiz bir durumda olduğunu dile getirdi.

Attar, borçları nedeniyle soruşturmaya uğradıklarını ve kendi halinde bir hayat yaşamaktan mahrum bırakıldıklarını söyledi.

Filistinli çiftçi, "Eğer ürünlerimizi pazarda satamazsak borçlarımızı ödeyemeyiz ve borçlarımızdan dolayı hapse atılırız." ifadelerini kullandı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.