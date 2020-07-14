Gazzeli çocuklar, 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanı dikti - Son Dakika

Gazzeli çocuklar, 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanı dikti

Gazze'de çocuklar 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanları dikti.

Gazze'de çocuklar 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanları dikti.

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Hayat Yolu Derneğinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği fidan dikme etkinliğine İsrail tarafından şehit edilen Filistinlilerin çocukları katıldı.

Ekilen fidanlara, 4 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit olanların isimleri verildi.

Hayat Yolu Derneğinin Gazze sorumlusu Vela Ebu Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki şehitlerin anısına düzenlenen etkinliğe 30 çocuğun katıldığını belirtti.

Çocukların, dört yıl önceki darbe girişiminde şehit olanların anısına birer fidan diktiğini söyleyen Ebu Salih, "Zeytin fidanları Gazze halkının, Türk halkına özellikle de şehit ailelerine duyduğu muhabbeti ifade ediyor." dedi.

Zeytin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeli çocuklar, 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanı dikti - Son Dakika
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