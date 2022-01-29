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Gazzeli çocuklar, tiyatro sahnesinden dünyaya İngilizce seslendi - Son Dakika

Gazzeli çocuklar, tiyatro sahnesinden dünyaya İngilizce seslendi

29.01.2022 16:38

Gazze Şeridi'nden 20 Filistinli çocuk, hayallerini ve İsrail ablukası sonucu çektikleri acıları dünyaya İngilizce anlatmak için tiyatro gösterisi düzenledi.

Gazze Şeridi'nden 20 Filistinli çocuk, hayallerini ve İsrail ablukası sonucu çektikleri acıları dünyaya İngilizce anlatmak için tiyatro gösterisi düzenledi.

Gazzeli çocuklar, "Süreyya İletişim ve Medya Cemiyeti" tarafından hazırlanan "Çocuk Hayal Edince" adlı tiyatro oyununda rol aldı.

Süreyya Vakfı Direktörü Suzan Ziyade, programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yaşlarının 8 ile 13 yaş arasında olduğuna ve bu yaş grubunun abluka altında, savaş içinde büyüdüğüne işaret etti.

Tiyatro oyunun hedefi, Batı medyasına ulaşmak ve İngilizce konuşan halkların sempatisini kazanmak olduğunu belirten Ziyade, "Çocuklar dünyaya gerçeği ulaştırmak istiyor." diye konuştu.

Ziyade, "İsrail kendini daima kurban, Filistinlileri ise saldırgan gibi gösterme çabası içinde" diyerek çocukların, dünyaya kimin gerçek kurban olduğunu iletmek istediklerini vurguladı.

Sahneye konulan eserde, çocuklar İsrail ablukası sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları ve barış içinde yaşama hayallerini çeşitli sahnelerde izleyiciye aktarırken gösteride ayrıca, yeni doğmuş bir bebeğin dünyaya gözlerini açar açmaz askeri saldırılar sebebiyle hayatını kaybettiğini anlatan bir bölüm de yer alıyor.

Çalışma Gazze'deki Malezya Kültür Merkezi sponsorluğunda gerçekleşti.

Gazze Şeridi, yaklaşık 15 yıldır İsrail ablukası altında yaşarken, geçen bu süre içinde 4 kez yoğun şekilde askeri müdahalelere maruz kaldı.

Gazzeli çocuklar, tiyatro sahnesinden dünyaya İngilizce seslendi
Gazzeli çocuklar, tiyatro sahnesinden dünyaya İngilizce seslendi
Gazzeli çocuklar, tiyatro sahnesinden dünyaya İngilizce seslendi

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İngilizce, Tiyatro, İsrail, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeli çocuklar, tiyatro sahnesinden dünyaya İngilizce seslendi - Son Dakika


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