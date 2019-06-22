Son Dakika Haberleri: Gazzeli doktorlar memleketlerinde şifa dağıtacak - DENİZLİ
Son Dakika Güncel Haber

Gazzeli doktorlar memleketlerinde şifa dağıtacak - DENİZLİ

1 saat önce

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 2 Filistinli doktor, ülkelerine dönerek Filistinli hastalara şifa dağıtacak.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 2 Filistinli doktor, ülkelerine dönerek Filistinli hastalara şifa dağıtacak.
Denizli Valisi Hasan Karahan, üniversitenin spor salonundaki mezuniyet töreninde eğitim hayatlarını tamamlayıp mezun olan öğrencileri tebrik etti.
Toplum için, millet için herkesin en iyi şekilde hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Vali Karahan, "Topluma, millete, insanlığa borcumuz var. Bu borcu ödemek için de her türlü zorluğa, her türlü zahmete göğüs gererek bu yola çıktık. Kimse zorla bu diplomaları vermiyor. Onun için bu işin hakkını vereceğiz. Şikayet etmeye hakkımız yok, yanlışlar varsa onu hikaye edeceğiz, dillendirececeğiz, anlatacağız, birilerine ulaştıracağız. Çözümü yine kendimiz bulacağız." dedi.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da mezuniyetlerin yeni başlangıçlar olduğunu vurguladı.
Vali Karahan'dan diplomasını ve plaketini alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisi İdris Sarıkaya, yaş kütüğüne plaket çaktı.
Filistinli doktorlar ülkelerine dönecek
Mezun olan 145 doktor arasında Filistin'den gelen Muaz Alazzazi (26) ile Ahmet Lafi de (28) yer aldı.
Dr. Alazzazi, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzmanlığı bitirdikten sonra memleketine dönüp hizmet vereceğini belirtti.
Filistin'de yaşadığı acıların doktorluğu seçmesinde etken olduğunu ifade eden Alazzazi, "Kendi milletime, kendi halkıma hizmet vermek için doktor olmaya karar verdim. Uzmanlık bittikten sonra Gazze'ye dönüp kendi milletime hizmet vereceğim." dedi.
En yakın arkadaşını İsrail saldırısı sonrası kaybetmesi sonrası doktor olmaya karar verdiğini anlatan Lafi de Türkiye'ye geldim. Samsun'da Türkçe öğrendim. Daha sonra Denizli'yi kazandım. Uzmanlık sınavını kazanıp burada çalıştıktan sonra vatanıma döneceğim." dedi.
Doktor babası mezuniyetini göremedi
Mezunlar arasında yer alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü Öğretim Üyesi merhum Doç. Dr. Mustafa Karatepe'nin 6 yıl önce beyaz önlük giydirdiği kızı Melike Nur Karatepe de (24) yer aldı.
Karatepe, fakülteye başladığında beyaz önlüğü giydiren babasını kalp yetmezliği nedeniyle 5 yıl önce kaybettiğini bu yüzden mezuniyetinde buruk bir sevinç yaşadığını belirtti.
Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, oğlu Mehmet Uçar'ın diplomasını da kendisi taktim eden eski Adalet Bakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile diğer protokol üyeleri katıldı.
Gazzeli doktorlar memleketlerinde şifa dağıtacak - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:31 Kaynak: AA
Karatepe, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı! Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 01:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazzeli doktorlar memleketlerinde şifa dağıtacak - DENİZLİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]