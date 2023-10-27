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Gazzeli doktorlar hastane önünde toplanıp "Burada Kalacağız" isimli ezgiyi haykırdı - Son Dakika

Gazzeli doktorlar hastane önünde toplanıp "Burada Kalacağız" isimli ezgiyi haykırdı

Son Güncelleme: 27.10.2023 13:51

İsrail ablukası altındaki Gazze'de görev yapan doktor ve sağlık personeli, hastane önünde toplanarak "Sevfe Nebka Huna" (Burada Kalacağız) isimli ezgiyi okudu.

Deyr Balah'taki Aksa Şehitleri hastanesi doktor ve sağlık personeli, her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını ve insanların acılarını dindirmek için halkının yanında olduklarını ifade etmek üzere hastane önünde toplanarak "Sevfe Nebka Huna" (Burada Kalacağız) isimli ezgiyi okudu.

Gazze'deki doktorlar hastane önünde 'Burada Kalacağız' isimli ezgiyi okudu

DOKTORLAR ABLUKAYA RAĞMEN CAN KURTARMAKTAN VAZGEÇMİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ni günlerdir bombalıyor. Savaşın en ağır yüzü hastane koridorlarında yaşanıyor. Ateş altındaki Gazze'de doktolar, İsrail tarafından uygulanan tam ablukaya rağmen can kurtarmaktan vazgeçmiyor.

Gazze'deki doktorlar hastane önünde 'Burada Kalacağız' isimli ezgiyi okudu

"BURADA KALACAĞIZ" İSİMLİ EZGİYİ OKUDULAR

Kimi televizyon ekranlarından dünyaya seslendi, kimi hastane önünde toplanarak zulme sessiz kalmadı. Deyr Balah'taki Aksa Şehitleri hastanesi doktor ve sağlık personeli, her türlü zorluk ve tehdide rağmen görevlerinin başında olduklarını ve insanların acılarını dindirmek için halkının yanında olduklarını ifade etmek üzere hastane önünde toplanarak "Sevfe Nebka Huna" yani "Burada Kalacağız" isimli ezgiyi okudu.

Gazze'deki doktorlar hastane önünde 'Burada Kalacağız' isimli ezgiyi okudu

"BURADA KALACAĞIZ, ACILAR BİTENE KADAR"

Haykırdıkları ezgide direnişlerinin kararlılığı vardı; "Burada kalacağız, acılar bitene kadar. Burada yaşayacağız. Melodiler elbet daha güzel olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Toplum Gazzeli doktorlar hastane önünde toplanıp 'Burada Kalacağız' isimli ezgiyi haykırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazzeli doktorlar hastane önünde toplanıp "Burada Kalacağız" isimli ezgiyi haykırdı - Son Dakika
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