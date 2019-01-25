Gazzeli Engelli Genç İsrail'in Hedefi Olmaktan Kurtulamadı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinli bedensel engelli genç Cihad Şelluf'tan görüntüler Filistinli bedensel engelli genç Cihad Şelluf ile röportaj Filistinli bedensel engelli genç Cihad Şelluf'un evinden çıkması ve koltuk değnekleri ile yürümesi Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Filistinli bedensel engelli genç Cihad Şelluf'tan görüntüler

Filistinli bedensel engelli genç Cihad Şelluf ile röportaj

Filistinli bedensel engelli genç Cihad Şelluf'un evinden çıkması ve koltuk değnekleri ile yürümesi Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinli bedensel engelli genç Cihad Şelluf, İsrailli keskin nişancının hedefi olmaktan kurtulamadı.



İsrail'e karşı hiçbir tehdit oluşturmayan 30 yaşındaki Şelluf, Gazze sınırında 18 Ocak'ta düzenlenen gösterilere katıldığı sırada İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu ayağından yaralanarak yere düştü ve Filistinli bir genç olayı cep telefonuyla kaydetti.



Şelluf'un yere düşme anının görüntüsünün sosyal medyada yayımlanması üzerine sosyal medya kullanıcıları olaya büyük tepki gösterdi.



Görüntüde, İsrailli keskin nişancının kurşununun hedefini şaşarak yere çakıldığı, şarapnel parçası isabet etmesi sonucu Şelluf'un sağlam olan sol ayağının yaralandığı ve sağlık görevlilerinin ilk yardımı sırasında da Gazzeli engellinin, atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği görülüyor.



Çocuk yaşında bacağını kaybetti



Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ikamet eden Şelluf, bedensel engelinin yanı sıra yakalandığı saçkıran hastalığı nedeniyle sıkıntılı bir hayat yaşıyor.



AA muhabirine konuşan Şelluf, sağ ayağında genetik sakatlıkla dünyaya geldiğini ve bacağının 13 yaşında doktorlar tarafından kesilmek zorunda kaldığını aktardı.



Protez bacağın kendisine uymadığını ve koltuk değneklerine bağlı olduğunu söyleyen Şelluf, bu yüzden iş bulamadığını ve evlenip aile kuramadığını dile getirdi.

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