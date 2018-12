Gazzeli Esma'nın En Büyük Hayali Mescid-i Aksa'da Namaz Kılmak

Türkiye'ye doktora eğitimi için geldikten sonra İsrail askerlerince 2 kardeşi ve çok sayıda akrabası şehit edilen ve çocuklarından bir yıl ayrı kalan Gazzeli Esma Yunus, Türk vatandaşlığına geçip en büyük hayali olan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyor.

FAHRETTİN GÖK - Türkiye'ye doktora eğitimi için geldikten sonra İsrail askerlerince 2 kardeşi ve çok sayıda akrabası şehit edilen ve çocuklarından bir yıl ayrı kalan Gazzeli Esma Yunus, Türk vatandaşlığına geçip en büyük hayali olan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyor.



Lübnan'daki Al Jinan Üniversitesinde 3 yıl önce Kur'an tefsiri üzerine ilk doktorasını tamamlayan 31 yaşındaki Gazzeli Esma Yunus, ardından Filistin halkına destekleri dolayısıyla umut kapısı olarak gördüğü Türkiye'de ikinci doktorasını yapmak için başvuruda bulundu.



Esma Yunus, Türkiye'nin kabulü sonrası eşi ve üç çocuğunu Gazze'de bırakarak Atatürk Üniversitesinde aynı branşta doktora yapmak üzere 2,5 yıl önce Erzurum'a geldi.



Eğitimini sürdürürken İsrail askerlerinin bombardımanı ve açtıkları ateş sonucu biri kız iki kardeşi ile çok sayıda akrabasını şehit veren Yunus'un, annesi ve bazı akrabaları da aynı saldırılarda gazi oldu.



Yunus, bir yıl boyunca eşi Muhammet ile çocukları Farah, Zeyneddin ve Muhiddin ile internet üzerinden sınırlı olarak görüşebildi. Gazzeli doktora öğrencisi, üniversitenin verdiği bin 400 liralık burs sayesinde daha sonra eşini ve çocuklarını yanına alarak Erzurum'da bir eve yerleşti.



Palandöken ilçesinde ailesiyle mutlu bir yaşam süren Yunus, doktora tezini hazırlarken annelik vazifesini de yerine getiriyor.



Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi besleyen Yunus ve ailesi, evlerini Filistin ve Türk bayraklarıyla donatıp duvarlarını da Erdoğan'ın resimleriyle süsledi.



Atatürk Üniversitesi yönetimi de başarılı bir doktora süreci geçiren Yunus'un, "Uluslararasılaşma" faaliyetleri kapsamında İlahiyat Fakültesinde açılan Arapça İlahiyat Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak sözleşmeli kadroya alınması için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvuru yaptı.



Gazzeli Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hayali olan Mescid-i Aksa'da namaz kılma düşüncesini yerine getirmek için Türkiye'ye geldiğini ve bu rüyasının Erzurum'da gerçekleşmeye başladığını belirtti.



Türkiye'ye geldikten sonra çocukları ve eşini Filistin'de bırakmak zorunda kaldığını anlatan Yunus, "Üniversitede kaydımı yaptırarak eğitime başladım. Çocuklarım ile yaptığım görüntülü konuşmalarda onları 70 yıllık İsrail zulmünden kurtarmak için gittiğimi söylüyordum. Hem okuyordum hem de onları düşünüyordum. Allah büyük, inşallah kavuşacağız diyordum." dedi.



"Anne gökyüzünde çok uçak var ama bomba yok"



Yunus, Erzurum'da ailesiyle rahat ve mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Eşim Türkçeyi az bildiği için şu anda çalışmıyor. Doktora için verilen bin 400 liralık destekle evimizi geçindiriyorum. Büyükşehir Belediyesi, Göç İdaresi Müdürlüğü ve Dar'ul Erkam Kur'an Okulu da bize destek veriyor. Çocuklarımın benim gibi azimli olmalarını, doktora eğitimine kadar eğitimlerini tamamlamalarını istiyorum. Burada Türkçe kursuna da gidiyorum. İkinci doktora için şimdi tez yazıyorum, profesör olacağım inşallah. Kur'an okuyup tefsirini bilmeyenlere öğretebilirsem mutlu olacağım. İnşallah herkes Arapça ve tefsir öğrenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi ahlaklı nesil yetişmesini istiyorum. Çocuklarım bana 'anne gökyüzünde çok uçak var ama bomba yok' diyorlar. Burada 24 saat, orada ise günde sadece 4 saat elektrik ve su vardı. Kıldığım her namaz ve vardığım her secdede Allah'a şükrediyorum."



"Mescid'i Aksa'da namaz kılmak istiyorum"



Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı görebilmenin hayalini kurduğunu aktaran Yunus, "Başkentimiz Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya çok yakın olmama rağmen hiç göremedim, sadece televizyondan izledim. İsrail askerleri sadece yaşlılara izin veriyor. Kız kardeşim Avrupa'da bir ülkenin vatandaşlığını alıp Mescid'i Aksa'da namaz kıldı. Eğer hayalimiz olan Türk vatandaşlığına geçebilirsek her şey bizim için kolaylaşacak. Oraya gidip namaz kılmak istiyorum. Annem ve babam, eşimin anne ve babası gitti. Ayrıca anne, baba ve kardeşlerimle 3 yıl sonra görüşme şansım olacak. Çocuklarım 'Kudüs'ü neden göremiyoruz' diye bana soruyor." diye konuştu.



Kardeşleri ve akrabalarını şehit verdi



Yunus, Filistin'de insanların İsrail zulmü altında yıllardır gözyaşı döktüğünü, ailesinden de çok şehit olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"İsrail askerleri mescit yanındaki evimize iki yıl önce bomba attı. Bu saldırıda yıkılan evimizde annemin ayaklarını kaybettiği ve kalp hastası babamın çok korktuğu bana iletildi. O zaman eşim ve çocuklarım oradaydı. Annemin fakir insanlar için cuma günleri yaptığı yemekleri dağıtan biri kız iki kardeşim de şehit oldu. İsrail askerleri yemek dağıtan kardeşlerimi takip edip bomba atarak şehit etmiş. Annemin internetten gönderdiği fotoğraflarda şehit olan kardeşlerimi tanıyamadım, çok kanları akmıştı."



Esma Yunus'un 11 yaşındaki kızı Farah Yunus da bomba sesinden uzak Türkiye'de mutlu yaşam sürdüklerini söyleyerek, "Filistin'de bomba vardı, çok korkuyorduk. Atılan bombalardan evimiz sallanıyordu. Babam bize sürekli 'korkmayın' diyordu. Ben de atılan bir bomba nedeniyle 6 ay hiç yürüyemedim." şeklinde konuştu.



YÖK'e başvuru yapıldı



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Türkiye açısından Filistin ve Gazze'nin çok önemli olduğunu belirterek, "Üniversite olarak 'Yeni nesil dönüşüm tasarım projesi' gereği uluslararasılaşmak bizim önemli misyonumuz ve görevimiz. Dolayısıyla üniversitemizde misafir öğretim üyesi ve gerekse misafir öğrencilerimiz bizim için önemli. Esma kardeşimizin Dr. Öğr. Üyeliği için YÖK'ten talepte bulunduk. İnşallah yakın zamanda YÖK'ten izin gelirse İlahiyat Fakültesinde öğrencilerimizin eğitimine katkı vereceğine inanıyorum. Esma kardeşimizi eğitim ordumuza katmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altuğ Verdi'yi Şehit Eden Trafik Polisinin FETÖ Bağlantısı Olduğu Ortaya Çıktı

İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var

İstanbul - Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu