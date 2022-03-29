Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti - Son Dakika
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Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti

29.03.2022 14:10

Gazze'de Filistinli gençler, İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 46. yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gazze'de Filistinli gençler, İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 46. yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gazze Sevenler- Malezya Kurumu, Toprak Günü münasebetiyle Gazze kentindeki İslam Üniversitesi'nde bir etkinlik düzenledi.

Kurum Temsilcisi İbrahim ez-Zaim, yaptığı konuşmada, Filistin halkının tüm haklarını elde edebilmesi için milli birliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Zaim, bu etkinlikle Malezya halkının, özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Filistin halkının yanında yer aldığını vurguladığını" aktardı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar Filistin topraklarına bağlılıklarının sembolik ifadesi olarak zeytin fidanları dikti.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti
Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti
Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti
Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti - Son Dakika


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