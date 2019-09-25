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"Gençlik Gemisi" girişimini başlatan gençlerin Gazze sahiline doğru pankartlarla yürümesi

"Gençlik Gemisi" girişimi üyelerinden Eşref Sukkar'ın açıklaması Filistinli gençler, Gazze Şeridi'nde yaşadıkları kötü şartlara dikkat çekmek ve sorunlarını çözmek için "Gençlik Gemisi" ismini verdikleri bir girişim başlattı.

Gençler bu adımla, Gazze Şeridi'ndeki gençlerin tüm sorunlarını yetkili makamlara iletebilmek ve pratik çözümler bulabilmek için hükümet kurumları, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler düzenlemeyi ve etkinlikler organize etmeyi amaçlıyor.