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Gazzeli gençlerden "Gençlik Gemisi" girişimi

35 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Gençlik Gemisi" girişimini başlatan gençlerin Gazze sahiline doğru pankartlarla yürümesi "Gençlik Gemisi" girişimi üyelerinden Eşref Sukkar'ın açıklaması Filistinli gençler, Gazze Şeridi'nde yaşadıkları kötü şartlara dikkat çekmek ve sorunlarını çözmek için "Gençlik Gemisi"...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

"Gençlik Gemisi" girişimini başlatan gençlerin Gazze sahiline doğru pankartlarla yürümesi

"Gençlik Gemisi" girişimi üyelerinden Eşref Sukkar'ın açıklaması Filistinli gençler, Gazze Şeridi'nde yaşadıkları kötü şartlara dikkat çekmek ve sorunlarını çözmek için "Gençlik Gemisi" ismini verdikleri bir girişim başlattı.

Gençler bu adımla, Gazze Şeridi'ndeki gençlerin tüm sorunlarını yetkili makamlara iletebilmek ve pratik çözümler bulabilmek için hükümet kurumları, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler düzenlemeyi ve etkinlikler organize etmeyi amaçlıyor.

Gazzeli gençlerden Gençlik Gemisi girişimi

Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:43 Kaynak: AA
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