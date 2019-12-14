Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara "gözü gibi" bakıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara 'gözü gibi' bakıyor (1) - Son Dakika

Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara "gözü gibi" bakıyor (1)

6 saat önce

İsrail'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Gazze Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.

İsrail'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Gazze Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.

Gazze'nin güneyindeki ez-Zehra bölgesinde yaklaşık bir dönümlük bir arazi içinde 17 ceylan besleyen Gazzeli iş adamı Alaaddin el-A'rac, bu ceylanlardan 16'sının Rim türü birisinin ise Avrupa'da yaşayan bir ceylan türü olduğunu söyledi.

Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara gözü gibi bakıyor (1)

Avrupa, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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