Son Dakika › Güncel › Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara 'gözü gibi' bakıyor (2) - Son Dakika
Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara "gözü gibi" bakıyor (2)
6 saat önce
İsrail'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Gazze Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:49 Kaynak: AA
İsrail'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Gazze Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.
Gazze'nin güneyindeki ez-Zehra bölgesinde yaklaşık bir dönümlük bir arazi içinde 17 ceylan besleyen Gazzeli iş adamı Alaaddin el-A'rac, bu ceylanlardan 16'sının Rim türü birisinin ise Avrupa'da yaşayan bir ceylan türü olduğunu söyledi.
Son Dakika Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi Söylediği söz başını yaktı! İşte Nzonzi'nin kadro dışı kalma sebebi