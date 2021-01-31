Gazzeli kadın 56 dolarlık bağışla onlarca yoksul aileye yemek pişiriyor - Son Dakika

Gazzeli kadın 56 dolarlık bağışla onlarca yoksul aileye yemek pişiriyor

31.01.2021 17:04

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz ve yoksulluk sebebiyle günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler, Samira Ebu Amra (41) günlük olarak yaptığı sıcak yemek için sıraya giriyor.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz ve yoksulluk sebebiyle günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler, Samira Ebu Amra (41) günlük olarak yaptığı sıcak yemek için sıraya giriyor.

Gazze Şeridi'nin doğusundaki ez-Zeytun mahallesinde yaşayan Ebu Amra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze dışındaki hayırseverlerin haftada iki defa basit miktarda bağış yaptığını ve 56 dolarlık bir giderle onlarca aileyi doyurabildiğini söyledi.

"Gazze Şeridi dışından insanların bağışları ile hazırladığım yemekler mahallenin yoksullarına ücretsiz olarak dağıtılıyor." diyen Ebu Amra, haftada iki defa 40 Ürdün dinarı (yaklaşık 56 ABD doları) bağış aldığını ve bu para ile yemek için gerekli malzemeleri aldığını ifade etti.

Ebu Amara, pişirdiği yemekle 25 ila 30 ailenin doyduğunu ancak diğer yoksul ailelere yetmediğini belirterek, "Mahalledeki yoksullar onlar için et pişirmemi umuyor ama aldığım miktar yeterli değil." dedi.

Her hafta pazartesi ve perşembe günleri evindeki teneke sactan yapılmış bir odada çalışarak yoksul ailelere yemek hazırlamak için işe koyulan Ebu Amra'nın evinin etrafına toplanan kadınlar, çocuklar ve yoksul kişiler yemek almak için sıraya giriyor.

Ebu Amra'nın büyük bir kazanda pişirdiği ıspanak yemeğini alabilmek için onlarca kişi ellerinde tencereler ile bekliyor.

Kuyrukta bekledikten sonra elindeki boş tenceresine düşen nasibini alan Filistinli kadın, "Biz fakir bir aileyiz. Kocam işsiz, çocuklarım ise yemek bulamıyorlar." dedi.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail ablukasının devam ettiği Gazze'de insani kriz yaşanıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'deki işsizlerin sayısı yaklaşık 232 bin civarında, resmi olmayan verilere göre ise 300 bine ulaşmış durumda.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin 2020 yılının sonunda yayınladığı rapora göre ise, Gazze nüfusunun yarısı yoksulluk çekiyor. 24 Ocak'taki raporunda ise, yoksulluk oranının 2005'te yüzde 40 olduğu Gazze'de, bu oranın 2020'de yüzde 56'ya çıktığı ifade edildi.

Gazzeli kadın 56 dolarlık bağışla onlarca yoksul aileye yemek pişiriyor
Gazzeli kadın 56 dolarlık bağışla onlarca yoksul aileye yemek pişiriyor
Gazzeli kadın 56 dolarlık bağışla onlarca yoksul aileye yemek pişiriyor
Gazzeli kadın 56 dolarlık bağışla onlarca yoksul aileye yemek pişiriyor

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Ürdün, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeli kadın 56 dolarlık bağışla onlarca yoksul aileye yemek pişiriyor - Son Dakika


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