Gazzeli kadınlar İsrail sınırında patates yetiştiriyor

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Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti

Trafikte tartışan kadınlar yumruk yumruğa kavga etti

Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi