Gazzeli kadınlardan ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazzeli kadınlardan ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri - Son Dakika

Gazzeli kadınlardan ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

6 saat önce

Gazze'de yüzlerce Filistinli kadın, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Gazzeli kadınlardan ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri, System.String[]

Gazze'de yüzlerce Filistinli kadın, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Filistin Kadın İşleri Bakanlığının Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde düzenlediği gösteriye yüzlerce kadın katıldı.

ABD'nin sözde barış planını reddeden göstericiler, pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Filistinli kadınlar olarak Yüzyılın Anlaşması'nı bütün maddeleri ve ayrıntılarıyla reddediyoruz." dedi.

Bakan Hamed, "Kudüs ve mülteciler dosyasının gözardı edilmesinin konuşulmasını reddediyoruz. Haziran 1967 sınırlarında tam egemenliğe sahip bağımsız bir devletin olmamasından bahsedilmesini de reddediyoruz." diye konuştu.

Hamed, uluslararası toplumdan sorumluluklarını üstlenmesini, Filistin davasıyla ilgili uluslararası kanunları uygulamasını ve sözde barış planından vazgeçmesi için İsrail'e ve ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yapmasını istedi.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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