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Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferans Konferansa katılanlar Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin konferanstaki konuşması Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed'in konuşması Gazzeli kadınlar, Bahreyn'in...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferans
Konferansa katılanlar
Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin konferanstaki konuşması
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed'in konuşması Gazzeli kadınlar, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.
Filistinli Mülteci İşleri Dairesine bağlı İslami Kadın Hareketi tarafından, Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferansa onlarca kadın katıldı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed burada yaptığı konuşmada, ABD'nin barış karşılığında toprak verilmesi fikrini sunduğunu bunu da şüpheli bir anlaşmayı yapabilmek için ekonomik paketlere karşılık Arap ülkelerinin iş birliğiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.
Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye de konferansta yaptığı konuşmada, Bahreyn Çalıştayı'nın Filistin meselesini sonlandırmak, Filistin'i müzayedede satışa sunmanın yanı sıra kutsal değerler, haklar, geri dönüş hakkı, özgürlük, onur ve devlet için bir bedel belirlenmesi kapsamında düzenlendiğini aktardı.
Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Manama, Gazze, Filistin, Bahreyn, Güncel
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