Gazzeli kadınlardan İsrail saldırılarında zarar gören hemcinslerine destek gösterisi - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kadınlar, İsrail'in son saldırılarında zarar gören, kayıplar veren hemcinslerine destek için gösteri düzenledi.

Gazzeli kadınlar, İsrail'in mayıs ayında düzenlediği saldırılarda 21 ferdini kaybeden El-Kulek ailesinin evlerinin enkazı önünde toplandı.

Kadınlar Derneği tarafından "Saldırılar hayalleri yıkamaz" temasıyla düzenlenen eyleme katılanlar, Filistin bayrakları taşıdı ve attıkları sloganlarla İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçlardan yargılanması taleplerini dile getirdi.

Dernek üyesi Seydan Ziyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail son saldırılarında yakınlarını, ailelerini kaybeden, evleri yerle bir olan, hayalleri yıkılan kadınlara destek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ziyade, uluslararası insan hakları kuruluşlarına Filistinli kadınların yanında durmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sivilleri hedef alan saldırılarda en çok can kaybını El-Kulek ailesinin verdiğini, 8'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere ailenin 21 ferdinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.