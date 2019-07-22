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Gazzeli kamyon şoförleri İsrail ablukasını protesto etti

2 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazzeli kamyon şoförlerinin düzenlediği gösteri Üzerinde Filistin bayrakları ve afişler asılı kamyonları ile gösteriye katılan Gazzeli kamyon şoförleri Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi Üyesi Bessam el-Ferra'nın konuşması Şoförlerden Mahmut...

Gazzeli kamyon şoförleri İsrail ablukasını protesto etti, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazzeli kamyon şoförlerinin düzenlediği gösteri
Üzerinde Filistin bayrakları ve afişler asılı kamyonları ile gösteriye katılan Gazzeli kamyon şoförleri
Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi Üyesi Bessam el-Ferra'nın konuşması
Şoförlerden Mahmut Mesut'un konuşması
İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ile röportaj Gazzeli kamyon şoförleri yıllardır süren İsrail ablukasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Gösteriye müdahale eden İsrail askerleri 4 Filistinliyi yaraladı.
Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin çağrısıyla Gazze sınırında toplanan kamyon şoförleri araçlarına "Gazze uğradığı büyük zulme hiçbir zaman boyun eğmedi" yazan afişler astı.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sık sık İsrail'in hukuksuz ablukasına son verilmesini istedikleri sloganlar attı.
"Filistin birliği bir zorunluluk"
Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi Üyesi Bessam el-Ferra, burada yaptığı konuşmada, "Gazzeliler ve tüm Filistinliler olarak ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği planı ve muhtemel sonuçlarını başarısız kılmak için buradayız. Filistin davasını kuşatan sıkıntıları aşmak için Filistin birliğinin sağlanması zorunluluktur." dedi.
Şoförlerden Mahmut Mesut ise Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinliyi, mağdur eden İsrail ablukasının, her kesimi olduğu gibi kamyon şoförlerini de zor durumda bıraktığını söyledi.
İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel de bu gösteriyle kamyon şoförlerinin onurlu bir hayat talebini dile getirmek istediklerini söyledi.
Filistin, İsrail, Dönüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:06 Kaynak: AA
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