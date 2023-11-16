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Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan uçaklar Ankara'ya indi - Son Dakika

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan uçaklar Ankara'ya indi

16.11.2023 00:36  - Güncelleme: 01:19

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan taşıyan uçaklar Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen hastalar, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınacak.

İsrail işgali altındaki Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

BAKAN KOCA VE EKİBİ YURDA DÖNDÜ

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indi

GAZZELİ HASTALAR BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLECEK

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı. Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi. Öte yandan hastaların sağlık durumunu, uçakta yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indi

"GAZZE'DE UYGUN YERLERE SAHRA HASTANESİ KURMAK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirildi. Türkiye mazlumların yanında olmaya devam edecek. Gazze'de uygun yerlere sahra hastanesi kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indi
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indi
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indi
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indi
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Esenboğa Havalimanı'na indi
Gazzeli hasta uçağa binmeden önce ellerini açıp böyle dua etti Bakan Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçı Mısır'dan Türkiye'ye nakledilecek
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

Fahrettin Koca, Ankara, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan uçaklar Ankara'ya indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan uçaklar Ankara'ya indi - Son Dakika
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