Gazzeli mühendis çevre dostu briket üretti - Son Dakika

Gazzeli mühendis, atıklardan çevre dostu briket üretmeyi başardı.

Metalürji ve Malzeme Mühendisi 48 yaşındaki Filistinli Husam el-Akra, Fransa'da aldığı eğitim ve edindiği tecrübeyi İsrail ablukası altındaki Gazze'ye taşıdı.

Filistin Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde ders veren Akra, 2004 yılından 2012'ye kadar Fransa Bilimsel Araştırma Bakanlığında çalıştı.

Akra, 2006 yılında Fransa hükümetinden "Gazze'deki betonun geri dönüşümü" alanında çalışması için 4 yıl süreli bir burs kazandı. Filistinli mühendis, bu dönemde Fransa'da, organik malzemelerin briket üretimindeki başarısını kanıtlayan bilimsel araştırmalar yaptı.

Atıklardan briket üretti

Briket üretim hikayesini AA muhabirine anlatan Akra, 2012'de Gazze'ye döndüğünde çöp depolama alanlarındaki organik maddelerden nasıl istifade edilebileceği üzerinde kafa yormaya başladığını söyledi.

Çömlek ve kömür fabrikalarından yanmış atıklar satın aldığını ve bir tonuna 3,5 dolar ödediğini ifade eden Filistinli mühendis, daha sonra Beyt Hanun'daki bir taş fabrikasında bu atıkları kullanarak ilk deneyimini hayata geçirdiğini aktardı.

Akra, briket üretimi için daha önce üzerinde çalışarak belirlediği miktarda atık külleri ile betonarme, kum ve çakıl karışımı kullandığını belirtti.

Ürettiği briketlerin bir evin 200 metrekarelik çatısında kullanıldığını kaydeden Akra, bu alanda başarılı olduğunu ancak briketleri daha da iyi hale getirme üzerinde çalıştığını ifade etti.

Ürettiği briketler üzerinde "mikroskobik" bir çalışma yapmak için ilerleyen günlerde Fransa'ya gitmeyi planladığını anlatan Akra ayrıca, iki katlı bir evin inşaatında kullanılacak briket üretme hazırlığında olduğunu aktardı.

Çevre dostu briketler

Filistinli mühendis, briketlerin çevre dostu olduğunu belirterek, "Bu briketlerin diğerlerinden farkı hafif olması, büyük ölçüde ses ve ısı yalıtımı sağlaması. Yaz aylarında hava sıcaklığı dışarıda 45 derece iken bu briketlerle yapılmış evde 20-24 derece oluyor. Kış aylarında da dışarıda 5 derece iken evde 15 dereceyi koruyor. Böylece faturalar da azalmış oluyor." diye konuştu.

Briketlerin, Gazze'de çok fazla olan atıkların azalmasına da katkı sağladığını ifade eden Akra, atıkların yüzde 80'inin organik maddelerden oluştuğunu, doğru bir şekilde işlenebilirse bunlardan birçok alanda istifade edilebileceğini kaydetti.

Çevre dostu bu briketlerin, 5 ila 7 İsrail şekeli olduğunu, normal briketlerin ise 3 şikele satıldığını aktaran Akra, insanların çevre dostu olanı tercih etmesi için arada çok daha az bir fark olması gerektiğini dile getirdi.

Husam el-Akra, çalışmaları dolayısıyla birkaç ay önce Fransa Dışişleri ve Çevre Bakanlıklarından çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma alanında Yaratıcılık ve Mükemmellik Ödülü aldığını da sözlerine ekledi.