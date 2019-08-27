Son Dakika Haberleri: Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti
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Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti

31 dakika önce

Gazze'de onlarca Filistinli sporcu, bölgede 2006'dan bu yana İsrail'in uyguladığı ablukayı protesto etti.

Gazzeli sporcular İsrail ablukasını protesto etti, System.String[]

Gazze'de onlarca Filistinli sporcu, bölgede 2006'dan bu yana İsrail'in uyguladığı ablukayı protesto etti.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin Gazzeli sporcuların katılımıyla düzenlediği eylemde, "Gazze'de spora yönelik abluka insanlık suçu", "Gazze'yi kurtarın", "Gazze'de spor aleyhinde işlenen suçlar yetti artık" yazılı pankartlar taşındı.

Eylem çerçevesinde "Abluka Karşıtı Sporcular" ismiyle düzenlenen sembolik koşu yarışına onlarca atlet katıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde başlayan yarış, yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yapıldı.

Yüksek Ulusal Komite üyelerinden Yusra Derviş, söz konusu eylemin, Filistinlilerin, İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukayı kabul etmediğini vurgulamak için düzenlendiğini söyledi.

İşgal güçlerinin uyguladığı ablukadan bölge halkı kadar sporcuların da etkilendiğine dikkati çeken Derviş, "Sporcular abluka nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyor." dedi.

Derviş, ayrıca Gazze'de spor alanındaki altyapının, İsrail uygulamaları nedeniyle yıkıma maruz kaldığını belirterek, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) Gazze'deki sporcuların maruz kaldığı ablukanın sonlandırılması için İsrail işgal güçlerine baskı yapmasını istedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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