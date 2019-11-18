Gazzeli yeni evli çiftin hem evleri hem hayalleri yıkıldı

Gazze'de birkaç gün önce önce dünya evine giren genç çiftin yıllarca emek vererek kurdukları evleri, İsrail'in saldırısıyla yerle bir oldu.

Henüz hayatlarının baharında olan 23 yaşındaki Muhammed Ebu Amra ve Merve Ebu Amra çiftinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara beldesinde bulunan evi çarşamba gecesi İsrail bombardımanıyla yıkıldı.

Saldırıdan sonra yaşadıkları yere giden çift, evlerinin bulunduğu yerde füzelerin etkisiyle kökünden sökülmüş bir ağaç, büyük bir çukur ve yerle bir olmuş binanın kalıntılarını buldu. Genç çift, yıkılan binanın molozları arasında geçmişin güzel anılarını taşıyacak bir iz aradı.

Muhammed Ebu Amra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir çaba sarf ederek elde ettiği birikimin İsrail'in saldırısıyla elinden uçup gittiği anlattı.

"Huzur içinde bir aile hayatım vardı, yıkıldı"

Yıllarca çalışarak 20 bin dolar değerinde para biriktirdiğini, bu parayla evinin eşyalarını aldığını belirten Ebu Amra, "Şu anda elimde hiçbir şey kalmadı ve her yeni evlinin arzu ettiği huzur içinde bir aile hayatım vardı, yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Ebu Amra, eşiyle mutlu bir şekilde yaşayacağı yuvanın İsrail'in bombardımanı sonucu saniyeler içinde çöktüğünü vurgulayarak, İsrail'in suçsuz günahsız ve herhangi bir askeri faaliyeti olmayan sivillere acımasızca saldırıldığını kaydetti.

Tahliye için 3 dakika süre vermişler

Saldırının olduğu gece babasının telefonla arandığını anlatan Ebu Amra, İsrail istihbaratından olduğunu söyleyen birisinin babasına evi 3 dakika içinde derhal terk etmelerini söylediğini aktardı.

Ebu Amra, bina bombalanmadan önce komşulara haber verdiklerini, binanın tahliyesinden birkaç dakika sonra evin bir silahlı insansız hava aracıyla vurulduğunu, sonrasında bir askeri uçağın bombardımanıyla binanın tamamen yıkıldığının altını çizdi

Yalnızca elbiseleriyle dışarıda kaldıklarını belirten Ebu Amra, "Karım ve ben komşuların kıyafetlerini giyiyoruz, geçici olarak onların evlerinde kalıyoruz ve gündüzleri ise yıkılan yerde bekliyoruz." dedi.

"Günlerimin çoğu ağlamakla geçiyor"

Eşinin altınlar dahil tüm ziynet eşyalarını kaybettiğini vurgulayan Ebu Amra, her gün içinde bulundukları durumun acısıyla ağladıklarını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Merve Ebu Amra da "Mutluluğumu elimden aldılar, evimi yıktılar." dedi.

Tüm eşyalarını ve düğününde takılanları kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Ebu Amra, "Şu anda çok üzgünüm. Yaşananlara inanamıyorum, anlayamıyorum. Günlerimin çoğu ağlamakla geçiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de İsrail bombardımanı

İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti. İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.