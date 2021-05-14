Gazzeli yüzlerce aile İsrail saldırıları nedeniyle bayramda evlerini terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğunlaştırmasının ardından bölgenin doğu sınırındaki yüzlerce aile evlerini terk ederek yakınlardaki okullara sığındı.

Ramazan Bayramı'nda Gazze'yi vurmaktan geri durmayan İsrail, saldırıların şiddetini dün gece artırdı.

İsrail'in sivillerin evlerini de hedef alması üzerine yüzlerce Filistinli aile, canlarını kurtarabilmek için bölgedeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait okullara sığındı.

UNRWA'ya ait Ed-Derc Okuluna sığınan Filistinli Muhammed Habib (31), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerini bırakıp buraya gelmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Habib, dün geceki İsrail bombardımanın ardından korku dolu anlar yaşayan 4 kişilik ailesiyle bu okula sığındıklarını belirtti.

"İşgal güçleri, taş, ağaç demeden her şeyi vuruyor"

Şucaiyye Mahallesi'nde birçok evin bombalandığına ve sokakların yerle bir edildiğine dikkati çeken Habib, şunları söyledi:

"Mahallemiz yoğun şekilde İsrail bombardımanına maruz kalınca çocuklarımı koruyabilmek için evimizden çıktık. İşgal güçleri, taş, ağaç demeden her şeyi vuruyor; uluslararası yasakları çiğniyor."

Filistinli Habib, Arap liderlerinden, Gazze ambargosu karşısında tek yürek olmalarını, Kudüs ve Gazze konusunda güçlü bir siyasi duruş sergilemelerini istedi.

Kadın, çocuk, yaşlı demeden rastgele yapılan saldırılar

İsmini vermek istemeyen bir başka Filistinli de İsrail'in çarşamba akşam saatlerinde Şucaiyye Mahallesi'nin farklı noktalarına şiddetli saldırılar başlattığını aktardı.

Gitgide artan bombardımanın dün gece zirve noktasına ulaştığına işaret eden Filistinli, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gece yarısının başlamasıyla İsrail saldırıları yoğunlaştı. Çocukların, kadınların veya yaşlıların varlığına bakılmaksızın büyük ölçüde rastgele bombalamaya başladılar. Saatlerce bombardıman altında kaldık, öleceğimizi sandık; buradan sağ çıkamayacağımızı düşünür olduk."

Dün gece ailesiyle UNRWA'ya ait bir okula sığınmak zorunda kalan Filistinli, İsrail'in ihlallerini durdurmak için dünyadaki tüm özgür insanlara, Arap ve Müslüman ülkelere müdahale çağrısında bulundu.

Hükümet kurumlarından veya yardım kuruluşundan kimsenin saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların, yiyecek, içecek ya da yatak gibi ihtiyaçlarını kontrol etmek adına okullara gelmemesinden yakınan Filistinli, "Mukaddes değerleri savunmayı seçen Gazze halkının bu trajik durumu ve evsiz barksız bırakılmasını dünya kabul ediyor mu?" diye sordu.

"Maalesef 2014'te mahallemizi hedef aldığı saldırılardan tecrübeliyiz"

Et-Tuffah Mahallesi'ndeki bir okula sığınmak zorunda kalan Filistinli kadın Ummu İbrahim ise Ramazan Bayramı'nın ilk gününü bir parça da olsa yaşayabildiklerini ancak akşam saatlerinde artan saldırılarla hem kendileri hem de yardım çığlıkları atan çocukları için durumun korkunç bir hal aldığını dile getirdi.

Ummu İbrahim, Şucaiyye Mahallesi'ndeki insanların canlarını kurtarmak ve çocuklarını korumak için akşam namazından sonra evlerinden çıkmaya başladığını söyledi.

İsrail'in 2014'te bölgeye gerçekleştirdiği, ciddi can kaybı ve hasara yol açan saldırıları hatırlatan Ummu İbrahim, "Bombalama başlar başlamaz evden çıkmak için gerekli evraklarımızı ve bazı kıyafetlerimizi hazırladık. Maalesef İsrail'in daha önce de 2014'te mahallemizi hedef aldığı saldırılardan tecrübeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 20'si kadın, 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.