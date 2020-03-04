Gazzeli ziraat mühendislerinden ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazzeli ziraat mühendislerinden ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri - Son Dakika

Gazzeli ziraat mühendislerinden ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

6 saat önce

Gazze Ziraat Mühendisleri Sendikası Başkanı Hasan Ebu İta, "Koşullar ve anlaşmalar değişse de Kudüs, Filistinlilerin ebedi başkenti olarak kalacaktır.

Gazzeli ziraat mühendislerinden ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri, System.String[]

Gazze Ziraat Mühendisleri Sendikası Başkanı Hasan Ebu İta, "Koşullar ve anlaşmalar değişse de Kudüs, Filistinlilerin ebedi başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Gazzeli ziraat mühendisleri, sözde Orta Doğu barış planı karşıtı gösteri düzenledi.

Gösteride konuşan Ebu İta, Filistin davasının tasfiye edilmesini ve Kudüs'teki Arap varlığını sonlandırmayı hedefleyen tüm planların, Filistin halkının çabaları ve mücadelesiyle başarısız kılınacağını söyledi.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar, tekrar düşüşe geçti! İşte son durum
Koronavirüs nedeniyle petrol fiyatı 31 ayın en düşük seviyesinde Erdoğan'dan ABD'nin "Mühimmat desteği verelim" teklifine tek cümlelik yorum: Sayın Trump'a ilettim ABD Libya'da tarafını seçti: Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazzeli ziraat mühendislerinden ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]