Son Dakika Haberleri: Gazzeliler Cezayir'in şampiyonluğunu kutladı
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Gazzeliler Cezayir'in şampiyonluğunu kutladı

4 dakika önce

Gazze kentindeki Filistinliler, Senegal ile Cezayir arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçını, Gazze sahiline kurulan dev ekrandan takip etti.

Gazze kentindeki Filistinliler, Senegal ile Cezayir arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçını, Gazze sahiline kurulan dev ekrandan takip etti.
Gazzeliler 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda destekledikleri Cezayir takımının şampiyon olması ile birlikte kutlama düzenledi. Filistinliler şampiyonluğu Cezayir bayrakları ile tezahüratlar ederek kutladı.
Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.
Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korumasını bildi ve tarihinin ikinci şampiyonluğuna uzandı.
Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise Cezayir karşısında da kupa özlemine son veremedi.
Gazzeliler Cezayir'in şampiyonluğunu kutladı
Senegal, Cezayir, Afrika, Mısır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:42 Kaynak: AA
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