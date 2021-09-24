Gazzeliler Filistinli tutukluların durumuna dikkat çekmek için Kızılhaç önünde cuma namazı kıldı - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için cuma namazını Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde eda etti.

İslami Cihad Hareketi'nin çağrısıyla ICRC önünde kılınan namazda, cuma hutbesini hareketin yöneticilerinden Hıdır Habib okudu.

Filistin direnişinin, tutukluların serbest bırakılması için tüm seçenek ve imkanlara sahip olduğunu ifade eden Habib, İsrail'in planlarına karşı koymak için ayrılık ve anlaşmazlıktan kaçınılması, birliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Habib, hutbesinde ayrıca, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma mesajı verdi.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.