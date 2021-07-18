Gazzeliler, İsrail ablukasının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden inşası talebiyle eylem yaptı - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, on yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukasının kaldırılması ve son saldırılarda yıkılan evlerin yeniden inşası talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin, Gazze kentinin doğu sınırı yakınında düzenlediği eylemde, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze ablukası kalksın" yazılı dövizler taşındı.

Eyleme katılan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, yaptığı açıklamada, "Ateşkese katkıda bulunan herkesi, kapıların açılması, sıkıntıların bitmesi ve imar malzemelerinin Gazze'ye girişinin sağlanması için harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

Ablukanın, hayatın her alanını olumsuz etkilediğini kaydeden Batş, İsrail'in Gazze ablukası politikasını sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Batş, saldırılarda evleri yıkılan kişilerin, yeniden imara izin verilmemesi yoluyla cezalandırılmasını kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdirilmişti.

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca sivillerin evleri ve yüksek katlı binalar da vurulmuştu.

Filistinli direniş güçleri, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine izin verilmesini isterken, İsrail imara karşılık, Hamas'ın elindeki 4 İsraillinin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas ise İsraillilerin serbest bırakılması için esir takası yapılmasını şart koşuyor.