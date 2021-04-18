Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek için eylem yaptı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösteriye katılan Gazzelilerin sloganlar atarak yürümesi
Asılan pankartlardan ve dövizlerden görüntüler
Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil ile röportaj
Gösteride konuşma yapılması
Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericilerin ellerinde pankartlarla beklemesi Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.
Filistin Esirler Günü dolayısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını istedi.
Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Esirler Günü'nde İsrail hapishanelerindeki tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek ve serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmak istediklerini söyledi.
Kaynak: AA
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