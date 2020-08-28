Gazzeliler Kovid-19'un karantina merkezleri dışında yayılmasından endişeli - Son Dakika

Gazzeliler Kovid-19'un karantina merkezleri dışında yayılmasından endişeli

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde pazartesi günü ilk kez karantina merkezleri dışında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlanması halkı endişeye sevk etti.

Gazzeliler Kovid-19'un karantina merkezleri dışında yayılmasından endişeli, System.String[]

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde pazartesi günü ilk kez karantina merkezleri dışında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlanması halkı endişeye sevk etti.

Gazze'de bu hafta başına kadar sadece Mısır sınırındaki Refah ve İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarından bölgeye gelen ve 21 gün boyunca sınırdaki karantina merkezlerinde tutulan kişilerde virüs tespit edimesi bölgenin güvenli olduğu atmosferi oluşturdu.

Ancak bu atmosfer 24 Ağustos'ta ilk kez karantina merkezleri dışında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından dağıldı. Aynı gün Gazze Şeridi'nin genelinde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi; çarşamba gecesi de yasak 72 saat daha uzatıldı.

Bunun yanında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 14 yıldır uyguladığı ablukayı yakıcı balonlar gönderildiği gerekçesiyle ağırlaştırması, bölge halkının sıkıntılarını daha da artırdı.

İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı yakıt girişine kapaması, elektrik santralinin durmasına ve bölgede 20 saatlik elektrik kesintilerine neden oluyor.

Gazze halkı insani krizle karşı karşıya

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, Kovid-19 krizinin ve virüsün yayılma korkusunun halkı çok tehlikeli bir duruma soktuğunu ve muhtemel bir insani felaketle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

"Gazze'de şu an üretim sıfır, bu durumun devam etmesi krizi derinleştirecek ve halkın Kovid-19 ile mücadelesini zayıflatacaktır." diyen Hudari, insanların evlerinde kalması gereken bu dönemde yaklaşık 20 saatlik elektrik kesintileri ve bunun yanı sıra su sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Gazze'nin Kovid-19 ile mücadele edebilmek için dünya ülkelerinin imkanlarına ihtiyacı olduğuna işaret eden Hudari, bölgenin daha önce de sağlık sistemindeki eksikliklerden muzdarip olduğunu hatırlattı.

Gazze Şeridi'nde krizden önce 320 bin kişinin işsiz olduğunu, halkın yüzde 80'inden fazlasının gıda güvensizliği yaşadığını kaydeden Hudari, şunları söyledi:

"Vatandaşlara insani yardım ve gıda yardımı sağlayan bazı kuruluşlar, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Gazze'deki çalışmalarını askıya aldı. Bu kurumların başında Gazze'de yaklaşık 1 milyon mülteciye gıda yardımı yapan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) geliyor."

Hudari, Gazze Şeridi'ne yönelik her gün düzenlediği saldırıları durdurması, sınır kapılarını yeniden açması, gıda, tıbbi yardımlar ve elektrik santralinin işletilmesi için gereken yakıtın girişine vermesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi sakinleri endişeli

Gazze Şeridi'nde yevmiye sistemiyle çalışan büyük bir kesim Kovid-19 salgını nedeniyle endişeli.

Gazze'nin kuzeyinde ikamet eden Allam Ebu Halime (42), yiyecek, içeçek ihtiyacının basit bir durum olmadığını ve ailesinin uzun süre evde karantinaya dayanabilmesinin pek mümkün görünmediğini ifade etti.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın çarşısında sebze satmak için işe çıkmadığı sürece ailesinin geçimini temin edemeyeceğini belirten Ebu Halime, şunları kaydetti:

"Özellikle Gazze Şeridi'nde bu virüsün birden fazla kaynağının olduğunun açıklanmasının ardından 9 kişilik ailemin bu hastalığa yakalanmasının yakın olduğunu hissediyorum. Ancak benim için en büyük tehlike, gelecek günlerde aileme yiyecek ve sağlıklarını koruyacak ekipman sağlayamamak olacak."

Ebu Halime, Gazze sakinleri için mevcut durumun ekonomik açıdan zor olduğunu, maaş kesintileri ve İsrail ablukasının sıkılaştırılması nedeniyle son dönemde gelirlerinin ve alım gücünün büyük ölçüde azaldığını dile getirdi.

Gazze'nin batısındaki bir kıyafet mağazasında çalışan Suheyl Gabin de karantina merkezleri dışında ilk vakanın tespit edildiği haberini aldığında şoke olduğunu, çünkü böyle bir durumda hükümetin sıkı önlemler alacağının farkında olduğunu söyledi.

Gabin, "Ben vatandaş olarak hükümetin aldığı önlemlere karşı değilim ama karşılığında bana, aileme ve yevmiyeyle çalışan tüm işçi ailelerine, süre uzarsa basit geçim kaynakları sağlayacağını umuyorum." dedi.

Gabin ayrıca sokağa çıkma yasağı döneminde özellikle yüksek sıcaklıklar nedeniyle uzun saatler boyunca devam eden elektrik kesintilerinden şikayetçi olduklarını kaydetti.

- Gazze kritik bir dönemden geçiyor

Gazze'deki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Müdürü Emced eş -Şevva, bölgede yaşanan bu sıkıntılı dönemi "kritik" olarak nitelendirdi.

Şevva, "Bu, Gazze Şeridi'nde uzun süredir devam eden ve son dönemlerde şiddetlenen İsrail ablukasından bu yana yaşanan sıkıntıların bir uzantısı." diye konuştu.

Kriz nedeniyle on binlerce işçinin günlük geçim kaynaklarını kaybettiğini ve sokağa çıkma yasağı uzun sürerse bir felaketle karşı karşıya kalacaklarını belirten Şevva, "Krizle yüzleşmek ve krizden en az kayıpla çıkabilmek için herkesin el ele vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sağlık ve ekonomi sektörlerinin bu tür insani felaketler ve olağanüstü haller için yeterli olmadığını kaydeden Şevva, mevcut durumda acil desteğe, krizin kontrol altına alınmasına katkıda bulunan yerel ve uluslararası çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Şevva, "Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarının ve bazı mahallelerin aşırı kalabalık olması riski ikiye katlıyor ve ilerleyen günlerde salgının hızla yayılması tehlikesini doğuruyor." dedi.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeliler Kovid-19'un karantina merkezleri dışında yayılmasından endişeli - Son Dakika

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