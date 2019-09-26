Son Dakika Haberleri: Gazzeliler UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını istedi
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Gazzeliler UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını istedi

49 dakika önce

Filistinliler, abluka altındaki Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) görev süresinin uzatılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazzeliler UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını istedi, System.String[]

Filistinliler, abluka altındaki Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) görev süresinin uzatılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze kentindeki BM binası önünde bir araya gelen Filistinliler, UNRWA'nın görev süresinin uzatılması taleplerini ifade eden pankartlar taşıdı.

UNRWA Çalışanlar Birliği adına konuşan Mahmud Halef, BM Genel Kurul görüşmeleri kapmasında bir araya gelen UNRWA'ya donör ülkelerden taahhütlerini yerine getirmelerini ve ajansın bütçe açığının kapatılmasını istedi.

UNRWA'nın kuruluş amacının hala geçerli olduğuna dikkati çeken Halef, BM'ye UNRWA'nın görev süresini uzatma çağrısında bulundu.

Halef, ayrıca ABD'nin "mülteci" tanımını değiştirmeye yönelik projesinin BM tarafından ele alınması gerektiğini söyledi.

Mülteci kamplarının, siyasi ve yasal bir sığınak olduğuna işaret eden Halef, uluslararası taraflara, kamplardaki Filistinli mültecilerin varlığının korunması gerektiği çağrısında bulundu.

BM Genel Kurulunun kasım ayının ortalarında düzenlenmesi planlanan olağan oturumunda UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesi meselesinin ele alınması bekleniyor.

Yardım yaptığı bölgelerde şubeleri bulunan UNRWA'nın, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunana kadar her 3 yılda bir görev süresi yeniliyor.

ABD'nin yardımları kesmesi sıkıntıya yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Trump yönetimi ayrıca UNRWA'yı "Filistinli mülteci" tanımına, İsrail'in kurulduğu dönemde evlerini terk etmek zorunda kalan birinci kuşak mültecilerin yanı sıra onların çocuklarını ve torunlarını da dahil etmesi konusunda eleştirmişti.

Hollanda ve İsviçre de UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" yönünde ortaya atılan iddiaların ardından 31 Temmuz'da söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler ise 1 Ağustos'ta iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.


UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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