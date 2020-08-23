Gazzeliler yardımlarını azaltan BM kuruluşunu protesto etti - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazzeliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) bölgedeki yardımlarını azaltmasını protesto etti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesinin (FDHKC) çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan UNRWA binası önünde bir araya geldi.

Uzun yıllardır devam eden İsrail ablukası nedeniyle yaşam koşullarının çok zor hale geldiği bölgede yardımların azaltılmamasını ve sağlanan hizmetin artırılmasını isteyen göstericiler, "Hizmetlerin düzeltilmesi ve artırılmasını istiyoruz", "Kesintiye hayır" yazılı dövizler taşıdı.

FDHKC yetkilisi İbrahim Ebu Hamid, gösteride yaptığı konuşmada, ABD'nin Filistin ulusal meselesi ve mültecilerin haklarını hedef alan "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan ile UNRWA'nın kesintilerinin birbirini takip ettiğini belirtti.

"UNRWA'nın hizmetlerini artırmasını ve her türlü kesintiyi durdurmasını istiyoruz." diyen Ebu Hamid, ayrıca gıda paketi programına yeni evli çiftlerin dahil edilmesini, ailelere ve yeni doğan çocuklara bu programdan pay verilmesini talep etti.

Ebu Hamid, okullardaki çocukların ve kamplardaki mültecilerin İsrail saldırılarından korunması gerektiğini vurguladı.

Kötüleşen ekonomik koşullar ve yoksulluk nedeniyle velilerin, çocukların eğitim masraflarını karşılamada zorlandığına işaret eden Ebu Hamid, UNRWA'dan öğrencilere uzaktan eğitim için gerekli imkanların sağlanmasını istedi.

UNRWA'daki mali kriz

UNRWA, haziran başında, yaşanan mali kriz nedeniyle Gazze'de 106 çalışanının iş akdini sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı. BM kurumu, Aralık 2019'da da 70 çalışanı hakkında işten çıkarma kararı almıştı.

Kurum, mart ayında yaptığı açıklamada, operasyon bölgelerinde hizmet sunabilmesi için ihtiyaç duyduğu yıllık bütçenin 1,4 milyar dolar olduğunu, ancak halihazırda bütçede 1 milyar dolar açık olduğunu ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan; Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5,3 milyondan fazla mülteciye hizmet sağlayan UNRWA'nın, ABD'nin 2018'den bu yana yıllık 360 milyon dolarlık yardımı askıya almasının ardından yaşadığı mali kriz daha da şiddetlenmişti.