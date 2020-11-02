Gazzelilerden 99 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'e destek gösterisi - Son Dakika

Gazzelilerden 99 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'e destek gösterisi

02.11.2020 16:17
Gazzelilerden 99 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'e destek gösterisi, System.String[]

İsrail hapishanesinde 99 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması talebiyle Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

İsrail hapishanesinde 99 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılması talebiyle Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Ulusal ve İslami Güçler Birliğinin çağrısıyla Gazze'deki Kızılhaç binası önünde düzenlenen gösteride, İsrail'in "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres'e destek verildi.

Başta Ahres olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarda taleplerini ifade etti.

Göstericiler, uluslararası toplumu duruma müdahale etmeye ve İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzelilerden 99 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'e destek gösterisi - Son Dakika


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