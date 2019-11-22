Son Dakika Haberleri: Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek
Son Dakika Güncel Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek - Son Dakika

Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek

6 saat önce

Gazzeliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevinde bulunan Filistinlilere destek amacıyla Kızılhaç binası önünde gösteri düzenledi.

Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek, System.String[]

Gazzeliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevinde bulunan Filistinlilere destek amacıyla Kızılhaç binası önünde gösteri düzenledi.

Onlarca Gazzeli, Kızılhaç binası önünde toplandı. Gösterinin ardından Gazzeliler cuma namazını da burada kıldı. İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Mudellel, cuma hutbesinde "Filistinli tutuklular İsrail hapishanelerinde acı çekiyor. Filistinli tutuklular ortak meselemiz. Tüm Filistin halkının, özellikle de direniş gruplarının öncelikleri arasında Filistinli tutuklular yer alıyor." dedi.

İsrail'i, Filistinli tutuklulara zarar vermemesi konusunda uyaran Mudellel, insan hakları kuruluşlarına da "İsrail hapishanelerindeki tutukluların kurtuluşu için müdahale edin" çağrısı yaptı.

İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli tutuklu, "idari tutukluluk" uygulamasına son verilmesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlatmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ile 6 ay alıkoyabiliyor.


Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin ismini açıkladı FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:35:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]