Son Dakika Haberleri: Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek
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Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek

6 saat önce

Gazzeliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevinde bulunan Filistinlilere destek amacıyla Kızılhaç binası önünde gösteri düzenledi.

Gazzeliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevinde bulunan Filistinlilere destek amacıyla Kızılhaç binası önünde gösteri düzenledi.

Onlarca Gazzeli, Kızılhaç binası önünde toplandı. Gösterinin ardından Gazzeliler cuma namazını da burada kıldı. İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Mudellel, cuma hutbesinde "Filistinli tutuklular İsrail hapishanelerinde acı çekiyor. Filistinli tutuklular ortak meselemiz. Tüm Filistin halkının, özellikle de direniş gruplarının öncelikleri arasında Filistinli tutuklular yer alıyor." dedi.

İsrail'i, Filistinli tutuklulara zarar vermemesi konusunda uyaran Mudellel, insan hakları kuruluşlarına da "İsrail hapishanelerindeki tutukluların kurtuluşu için müdahale edin" çağrısı yaptı.

İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli tutuklu, "idari tutukluluk" uygulamasına son verilmesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlatmıştı.

Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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