GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'deki UNSCO önünde toplanan Filistinliler
Pankart açan Filistinlilerin sloganlar atması
Muhyiddin Ebu Dakka'nın gösteriye katılan grupları temsilen konuşma yapması Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği müdahalelerine maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.
Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından düzenlenen eyleme katılanlar, Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde toplandı.
Eylemde, Kudüs, Kudüslüler ve Mescid-i Aksa'yı destekleyen sloganlar atıldı.
Katılımcı grupları temsilen konuşma yapan Es-Saika Örgütü üyesi Muhyiddin Ebu Dakka, "Filistinliler teslim olmayacaklar. Haklarını ya da topraklarını kaybetmeyecekler." dedi.
Kudüs'teki Filistin halkına yönelik daimi desteklerini vurgulayan Ebu Dakka, 10 Mayıs'ta fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik muhtemel baskını karşısında da yeni bir zafer çağrısı yaptıklarını aktardı.
Ebu Dakka, İsrail'in planlarıyla mücadelede Kudüs'ü desteklemek için sarf edilen çabalarda dayanışma ve birlik içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail'in müdahalelerine maruz kalan Kudüs'le dayanışma gösterisi - Son Dakika