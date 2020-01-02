Gazzelilerden son durağı Kudüs olan sembolik "Dönüş Treni" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazzelilerden son durağı Kudüs olan sembolik 'Dönüş Treni' - Son Dakika

Gazzelilerden son durağı Kudüs olan sembolik "Dönüş Treni"

6 saat önce

Gazzeliler, inşa ettikleri sembolik tren hattıyla, "Kudüs'e dönüş hakkı" konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Gazzeliler, inşa ettikleri sembolik tren hattıyla, " Kudüs'e dönüş hakkı" konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Bugün açılışı gerçekleştirilen proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Filistinli yetkili Vail el-Halili, yerden 10 metre yükseklikteki trenin, 550 metre uzunluğundaki bir havaray ağı üzerine kurulduğunu söyledi.

Trenin ilk durağının "Gazze", son durağının ise sembolik bir şekilde "Kudüs" olduğunu ifade eden Halili, trenin diğer duraklarına Filistin kentlerinin isimlerinin verildiğini ve son durakta yolcuları Kubbetu's Sahra Camisi'nin minyatürünün karşıladığını söyledi.

Halili, demir yolunda biri asma 3 tren bulunduğunu ve bu trenlerin 30'dan fazla kişiyi taşıma kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, arıza yaşanması durumunda yolcuları kurtarmak amacıyla bir trenin de boş çalıştığını kaydetti.

Demir yolu ve trenlerin Filistinliler tarafından 2 yılı aşkın sürede inşa edildiğini aktaran Halili, "Bu projeyle ziyaretçilere, dönüş hakkının, Filistin halkı için güneş kadar doğal bir hak olduğu bilincini aşılamak istiyoruz." dedi.

Gazzelilerden son durağı Kudüs olan sembolik Dönüş Treni

Filistin, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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