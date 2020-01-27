Gazzelilerden Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika

Gazzeliler, ABD yönetiminin İsrail- Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planını protesto etti.

Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi önünde bir araya gelen onlarca Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşmeden önce açıklaması beklenen sözde barış planına tepki gösterdi.

Eylemciler, ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'ın fotoğraflarını yaktı.

Gösteride konuşma yapan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Talal Ebu Zarife, bu sözde barış planının, İsrail'e Filistinlilerin haklarına yönelik daha fazla ihlal gerçekleştirmesi için fırsat verdiğini söyledi.

Planın tüm uluslararası hukuk ve kararlarla çeliştiğini ifade eden Ebu Zarife, Filistin yönetimi ve Filistinli grupları, planın başarısız kılınması her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Ebu Zarife, Arap ülkelerinden de İsrail ile normalleşmeye son vermelerini ve Filistin meselesine karşı sorumlu davranmalarını talep etti.

Trump'ın sözde barış planı



ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.



Haberlere göre, plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.



Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.



İsrail'de 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.