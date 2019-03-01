Gazzelilerin Umre Engeli Pazar Günü Kalkıyor

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Güzel Oyuncu Sevda Erginci, Lavabo Pozuyla Sosyal Medyada Olay Oldu

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi