GBB toplantısı Gebze'de yapıldı
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Gebze Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısı Gebze Belediyesi hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Gebze Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısı Gebze Belediyesi hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşti.
Toplantıya ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve üyeler katıldı. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantı sonrası başkanlar toplantıda alınan kararların bölgeye hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - KOCAELİ
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