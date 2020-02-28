GBC Başkanı Kurt'tan alçak saldırıya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel GBC Başkanı Kurt'tan alçak saldırıya tepki - Son Dakika

GBC Başkanı Kurt'tan alçak saldırıya tepki

6 saat önce

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiğe düzenlenen hain saldırıyı kınadı.

GBC Başkanı Kurt'tan alçak saldırıya tepki, System.String[]

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiğe düzenlenen hain saldırıyı kınadı.


Suriye'nin İdlib kentinde Rusya'nın desteklediği rejim güçleri tarafından dün Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, çok sayıda askerimiz de yaralandı. Rejimin bu hain saldırısına tepki yağıyor. GBC Başkanı Arif Kurt, Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiğe düzenlenen hain saldırıyı yayımladığı bir mesajla kınadı.


Kurt, mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Sınır güvenliğimizin sağlanması, Türkiye'ye dönük olası bir göç dalgasının önlenmesi ve Suriye'de barış ve huzurun temini amacıyla İdlib'te bulunan Mehmetçiğe yönelik rejim tarafından haince düzenlenen hava harekatı sonrası maalesef 33 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiğimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu hain saldırılar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek, birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." - GAZİANTEP

Gaziantep, Arif Kurt, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:47 Kaynak: İHA
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