Gbc Başkanı Kurt'tan Emniyet Müdürü Karaduman'a Plaket
39 dakika önce
GBC Başkanı Kurt'tan Emniyet Müdürü Karaduman'a plaketGAZİANTEP - Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı ve Mega TV Genel Müdürü Arif Kurt polis haftası münasebetiyle emniyet müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:58 Kaynak: İHA
GBC Başkanı Kurt'tan Emniyet Müdürü Karaduman'a plaket
GAZİANTEP - Gaziantep
Basın Cemiyeti Başkanı ve Mega TV
Genel Müdürü Arif Kurt
polis haftası münasebetiyle emniyet müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.
Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı ve Mega TV Genel Müdürü Arif Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri polis haftası münasebetiyle Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti. Polis
haftası dolayısıyla yapılan ziyarette GBC Başkanı Kurt ve Emniyet Müdürü Karaduman, karşılıklı istişarelerde bulunuldu. GBC Başkanı Arif Kurt tüm polislerin Polis Haftasını kutlayarak, polisler adına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a plaket verdi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, GBC Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
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