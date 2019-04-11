Son Dakika Haberleri: Gbc Başkanı Kurt'tan Emniyet Müdürü Karaduman'a Plaket

Gbc Başkanı Kurt'tan Emniyet Müdürü Karaduman'a Plaket

39 dakika önce

GBC Başkanı Kurt'tan Emniyet Müdürü Karaduman'a plaketGAZİANTEP - Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı ve Mega TV Genel Müdürü Arif Kurt polis haftası münasebetiyle emniyet müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.

GBC Başkanı Kurt'tan Emniyet Müdürü Karaduman'a plaket

GAZİANTEP - Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı ve Mega TV Genel Müdürü Arif Kurt polis haftası münasebetiyle emniyet müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.
Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı ve Mega TV Genel Müdürü Arif Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri polis haftası münasebetiyle Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti. Polis haftası dolayısıyla yapılan ziyarette GBC Başkanı Kurt ve Emniyet Müdürü Karaduman, karşılıklı istişarelerde bulunuldu. GBC Başkanı Arif Kurt tüm polislerin Polis Haftasını kutlayarak, polisler adına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a plaket verdi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, GBC Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:58 Kaynak: İHA
Yerel
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