Gbc Başkanı Kurt'tan 'Gazi'lik Unvanı Mesajı

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Antep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutladı.

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Antep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 8 Şubat 1921'de Antep'e "Gazi" unvanı verdiğini hatırlatan Kurt, "Gaziantepliler, 7'den 70'e kentin kurtuluşu için adeta destan yazarak "Gazi" unvanıyla taçlandırıldı. Bu destana hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.



Gaziantep'in dışarıdan yardım alamadan, kendi imkanlarıyla 11 ay süren büyük mücadelesi sırasında kadını ile erkeğiyle, genci ile yaşlısıyla 6 bin 317 şehit verdiğine vurgu yapan Kurt, "Şehitlerimizden ve gazilerimizden aldığımız bu yegane mirası ilelebet en yükseğe taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar işgalcilere 100 yıl önce nasıl geçit vermediyse bizler de bugün geçit vermeyeceğiz. Nereden, kimden gelirse gelsin her türlü saldırıyla yine canımız pahasına mücadele edeceğiz. Hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, boyun eğmeyeceğimizi ve hürriyetimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya geçmişte ispat ettiğimiz gibi bugünde aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Antep'i Gazilik ile onurlandıran; bizlere, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları 98 yıl önce emanet eden o büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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