Gboard'a Yeni Güncelleme ile Birlikte 50 Dil Eklendi: Desteklenen Dil Sayısı 500'e Ulaştı

Mobil cihazlarımızın kendi klavyelerini kullanmak zaman zaman sorunlar yaratabildiği gibi kişiselleştirme seçeneklerinin olmamasıyla kullanıcı deneyimini düşük seviyede tutuyor. Google'ın sıradan klavye uygulamaları yerine geliştirdiği Gboard uygulaması ise dünya genelinde sahip olduğu 1 milyardan fazla indirmeyle bu sektörde başı çekiyor.Google'ın ilk kez 2016 yılında piyasaya sürdüğü popüler klavye uygulaması Gboard, geçtiğimiz günlerde aldığı güncelleme ile 50 dili daha destekler hâle geldi. Gboard, eklenen yeni dillerle toplamda 500'den fazla dili destekleyerek muazzam sayıda kullanıcıya hitap ediyor. Eklenen yeni 50 dilin listesini ise aşağıdaki gibi:Gboard'a eklenen ve yukarıda da yer alan 50 yeni dil, şu an için sadece Android platformunda kullanılabilir durumda. Aynı dillerin önümüzdeki süreçte iOS platformunda bulunan Gboard uygulamasında da kullanılabilir olacağı tahmin ediliyor.Eklenen yeni diller her ne kadar bilinmese ve sık sık duyulmasa da Google bu hareketiyle geniş kullanıcı kitlesine sahip olmayı amaçlıyor.