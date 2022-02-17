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GBT kontrolü yapan bekçilerle uygulamaya itiraz eden avukatın tartışması yargıya taşındı - Son Dakika

GBT kontrolü yapan bekçilerle uygulamaya itiraz eden avukatın tartışması yargıya taşındı

17.02.2022 15:59
GBT kontrolü yapan bekçilerle uygulamaya itiraz eden avukatın tartışması yargıya taşındı

Kadıköy'de, kendisini durduran çarşı ve mahalle bekçilerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasına itiraz ederek mukavemette bulunan avukat Mürsel Ünder, bekçilerin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi.

Kadıköy'de, kendisini durduran çarşı ve mahalle bekçilerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasına itiraz ederek mukavemette bulunan avukat Mürsel Ünder, bekçilerin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi.

Ünder, Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında geçen ay çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan GBT kontrolü sırasında durdurulmasına tepki gösterdi.

Çıkan tartışmanın ardından kelepçelenerek gözaltına alınan Ünder, darbedildiğini savunarak bekçilerden şikayetçi oldu. Bekçiler de kendilerine mukavemette bulunan Ünder hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Adalet Sarayına gelerek şüpheli sıfatıyla ifade veren Ünder, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da avukat Ünder'e destek olmak için adliyeye geldi.

Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sağkan, Mürsel Ünder dosyasının sadece bir örnek olduğunu söyledi.

"Meslektaşımız nezdinde yaşanan olay tamamen yasaya ve usul kurallarına aykırı bir uygulamadır." diyen Sağkan, temel hak ve özgürlükleri korumak adına konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Mürsel Ünder de bekçilerin Türkiye'de yaşayan her insana hizmetle yükümlü olduklarını ifade etti.

Ünder, "Kimse sizi keyfine göre durduramaz, keyfine göre kimlik soramaz, bir sebep bildirmek zorunda." dedi.

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Genel Bilgi Tarama, Söğütlüçeşme, Metrobüs, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GBT kontrolü yapan bekçilerle uygulamaya itiraz eden avukatın tartışması yargıya taşındı - Son Dakika


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