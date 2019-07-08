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GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

48 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu toplantının ardından, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko ile bir araya geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna, Güncel
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