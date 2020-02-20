GE Airbus ile yeni motor tasarımı için görüşüyor - Son Dakika
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GE Airbus ile yeni motor tasarımı için görüşüyor

6 saat önce

Wall Street Journal'ın haberine göre, elektronik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren ABD merkezli General Electric'in (GE), havacılık şirketi Airbus ile Airbus'ın A330neo yolcu uçağına yeni bir motor tasarlamak ve satmak için görüşüyor.

GE Airbus ile yeni motor tasarımı için görüşüyor, System.String[]

Wall Street Journal'ın haberine göre, elektronik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren ABD merkezli General Electric'in (GE), havacılık şirketi Airbus ile Airbus'ın A330neo yolcu uçağına yeni bir motor tasarlamak ve satmak için görüşüyor.

WSJ haberinde, Boeing'in motor tedarikçisi de olan GE, Boeing'in 787 Dreamliner'ın üretimini azaltacağını açıklamasının ardından, konuya yakın kişilerin gazeteye GE'nin Dreamliner ile aynı varyantı A330neo için üreteceğini söyledikleri belirtildi.Gazetenin konuyla ilgili sorularını yanıtlamayan şirket yetkilileri, "müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleyip karşılamak için aralıksız çalıştıklarını ve mevcut uçak motorlarına yeni teknolojiler uygulamayı sürdürdürdüklerini" vurguladılar.


Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street Jurnal Gazetesi, General Electric, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
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