GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 25 azaltacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 25 azaltacak - Son Dakika Ekonomi

GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 25 azaltacak

6 saat önce

General Electric (GE) Havacılık, yeni tip kotonavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle dünya genelindeki çalışan sayısını yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 25 azaltacak, System.String[]

General Electric (GE) Havacılık, yeni tip kotonavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle dünya genelindeki çalışan sayısını yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, GE Havacılık Üst Yöneticisi (CEO) David Joyce'un Kovid-19 salgınının havacılık sektörüne etkisine ilişkin şirket çalışanlarına yönelik bir yazı kaleme aldığı belirtildi.

Joyce, söz konusu yazıda, sivil havacılık sektöründe benzeri görülmemiş bir daralma yaşandığına işaret ederek, küresel hava trafiğinin yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 80 düşmesinin beklendiğini kaydetti.

İşlerini korumak amacıyla son 2 ayda maliyet azaltma adımları attıklarını aktaran Joyce, bu yıl şirketin dünya genelindeki çalışan sayısında kalıcı olarak yüzde 25 azalmaya gitmeyi planladıklarını bildirdi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing de geçen hafta, Kovid-19 salgını nedeniyle üretimdeki düşüşün şirketi iş gücünde azalmaya gitmeye zorladığını ve şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltmak için harekete geçildiğini bildirmişti.

General Electric, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 06:20 Kaynak: AA


Son Dakika

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
YÖK, 180 baraj puanını bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü YÖK, 180 baraj puanını bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü         
00:42
Koronavirüsün Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor         
00:30
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı         
00:17
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı         
00:03
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı         
23:55
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık         
23:42
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı         
23:42
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım         
23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı         
23:30
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti         
23:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak         
23:08
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı         
22:57
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı         
22:40
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor         
22:34
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi         
22:25
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım         
22:20
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı         
22:05
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz         
21:57
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz         
21:56
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor         
21:52
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek         
21:50
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme         
21:33
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı         
21:31
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde         
21:19
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek         
21:08
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu         
20:57
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi         
20:51
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 00:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 25 azaltacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]