Ge Healthcare Şirketinin Shanghai Fabrikası Üretimi Artırdı - Son Dakika

SHANGHAİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- General Electric'in sağlık kolu olan GE Healthcare şirketinin Çin bölümü, Kovid-19 salgınının neden olduğu kısa bir aradan sonra küresel talepteki artışı karşılamak için bilgisayarlı tomografide kullanılan kontrast maddenin üretimi artırdı. GE Healthcare'in Çin bölümü Perşembe günü Xinhua'ya verdiği demeçte, şirketin Shanghai'daki fabrikasının, normal üretim kapasitesinin yaklaşık yarısına ulaştığını ve üretimin önümüzdeki haftalarda hızlanarak normal kapasiteye ulaşacağını söyledi. Firma, Mart ayının sonlarında Shanghai'ın Kovid-19 vakalarında son artışı dizginlemek üzere salgın kontrol ve önleme tedbirlerini artırmasının ardından fabrikadaki üretim hatlarının durduğunu ve üretimin Nisan ayının sonlarına doğru yeniden başladığını açıkladı.

Firma yetkilisi, "Tüm dünyadaki müşterilerimizin ve hastaların ihtiyacını karşılamak üzere iyot kontrast maddelerinin üretimini artırıyoruz" dedi ve ekledi: "En kısa sürede tam kapasiteye ulaşmayı bekliyoruz." Pudong Yeni Bölgesi'nde yer alan GE Healthcare'in Shanghai'daki imalat tesisleri, şirketin küresel çaptaki kontrast madde üretiminin yarısından fazlasını karşılıyor. Kovid-19 vakalarında zaman zaman artışlar görülürken Shanghai, çalışma ve üretiminin yeniden başlamasını teşvik etmeyi sürdürüyor. Shanghai Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Komisyonu'nun verilerine göre şu anda kentteki yıllık iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,9 milyon ABD doları) olan 9.000'in üzerindeki büyük sanayi şirketinin yaklaşık yarısı üretime yeniden başladı.