GE Sağlık ve CCN Holding'den Türkiye'nin En Büyük PPP Projesi 

GE Sağlık'ın sunduğu 2.228 adet MR, BT, Nükleer Tıp, Mamografi, Röntgen, Anjiyografi, Ultrasonografi ve Yaşam Destek Çözümleri teknolojisiyle donatılan 3.711yataklı sağlık kampüsü, günde 100.000'den fazla hastaya hizmet verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın 15 milyar dolarlık sağlık hizmetleri dönüşümü stratejisinin önemli bir kısmını, ülkenin kalkınma planına uygun olarak, 31 adet Kamu Özel İşbirliği (PPP) sunmak ve 41.000 hastane yatağını yenilemek oluşturuyor.

Ankara, Türkiye; 14 Mart 2019: CCN Holding ve GE Sağlık bugün, Ankara'da bulunan ve 3.711 yatak kapasiteli en son teknolojiyle donatılmış bir tesis olan Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nü açtı.Yaklaşık üç yıl süren inşaatın ardından 1,3 milyar dolarlık kampüs, Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük kamu-özel işbirliği (PPP) ve şimdiye kadar tek aşamada inşa edilen dünyanın en büyük devlet hastanelerinden biri haline geldi. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, kamu ve özel sektörden davetliler katıldı.

2016 yılında Türkiye'de sağlık hizmetleri alanında ilk operasyonel kamu özel ortaklığının kurulmasından bu yana GE Sağlık ve CCN Holding, 2017'nin başlarında hastaların hizmetine açılan 1300 yataklı hastane projesi Mersin Entegre Sağlık Kampüsü PPP projesi için kapsamlı teknoloji ve çözüm paketleri sunmak üzere ortaklığı sürdürmektedir.

Bilkent Entegre Sağlık kampüsü, bir tanı merkezinden ve farklı tıbbi hizmetler sunan altı farklı binadan oluşuyor: kardiyovasküler hastane, genel hastane, çocuk hastanesi, doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, nöroloji hastanesi ve Sağlık Bakanlığı için klinik bir otel ve idari bina. Kampüste ayrıca 904 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 300 yataklı fizyoterapi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi bulunuyor.

Günde 100.000 hastaya bakım hizmeti verme kapasitesine sahip kampüsün hastalar, ziyaretçiler ve personel dâhil günde 36.000'den fazla kişiye yemek hizmeti vermesi bekleniyor.Projenin aynı zamanda Türkiye Hükümeti'nin sağlık hizmetleri dönüşümünde büyük bir önceliği bulunuyor ve klinik ve klinik olmayan destek hizmetleri de dâhil olmak üzere 12.000'in üzerinde iş olanağı yaratması bekleniyor.

CCN Holding Başkanı Murat Çeçen bu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Bilkent Sağlık Kampüsü'nün açılışı, en iyi kamu sektörü modellerini özel sektör yetkinlikleri ile birleştiren ve tamamen işbirliğine dayalı bir ortaklığın sonucu olarak, Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük PPP sağlık hizmeti yatırımlarını başarılı bir şekilde temsil ediyor. Sağlık Bakanlığı'na ve Türk halkına hizmet veren başlıca konsorsiyum ortaklarından biri olmaktan gurur duyuyoruz."

GE Sağlık Genel Müdürü Yelda Ulu Colin ise şu açıklamalarda bulundu: "Bugünkü açılış, yenilikçi kamu özel ortaklıklarının devletin ve Sağlık Bakanlıklarının karşılaştığı sağlık sorunlarına nasıl yardımcı olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye'nin sağlık hizmetleri dönüşümü için işbirliği yapmaktan ve toplum sağlığını iyileştirme önceliğinin sağlanmasına destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün Bilkent Kampüsü'nün açılışının yapılması ile, ülke ve bölge genelindeki tüm vatandaşlar, son teknolojiye sahip ve merkezi bir konumda yer alan tesisteki yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine artık erişim sağlayabilecek. Türkiye, hem bölgede hem de dünyada sağlık hizmetleri dönüşümündeki öncü statüsünü bu açılış ile bir kez daha doğrulamış oldu."

Bilkent Kampüsü'ndeki sekiz radyoloji ünitesi, bir radyasyon onkolojisi ünitesi ve iki nükleer tıp merkezi, 2.228'den fazla GE Sağlık sistemi ile donatılmıştır.Proje boyunca GE mühendisleri, tıbbi sistemlerin kurulumunu yönetmek için sahada 2.600 saatten fazla zaman harcamışlardır.

Kampüste kurulan yenilikçi çözümler arasında, meme kanserinin erken teşhisi için hastalarda ağrı, rahatsızlık ve endişe hissini uzaktan kumanda ile azaltmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış mamografi sistemi; düşük doz teknolojisiyle üstün görüntü kalitesi sunan ve saniyeler içinde tek kalp atımında kardiyak çekimleri yapabilen bilgisayarlı tomografi; NEMA hassasiyeti en yüksek ve gelişmiş görüntü çözünürlüğü teknolojisiyle düşük doz PET/BT çekimleri gerçekleştirebilen ve bu sayede kanser teşhisinde etkin bir performans ortaya konabilen PET/BT teknolojileri yer alıyor. Hastanede bulunan, yüksek hassasiyete sahip dedektör teknolojisini kullanan anjiyo cihazları ile de yüksek görüntü kalitesi ve düşük doz anjiyo tetkik imkanı sağlanabilecek. Kadın hastalıkları çekimlerinde gelişmiş çözünürlük, hız ve esneklik ile fark yaratan ileri teknoloji ultrasonu; dijital hassasiyet ve kullanım kolaylığının entegre edildiği, gelişmiş anestezi cihazı; akciğer koruma özellliğiyle kapsamlı bir çözüm sunan hastabaşı ventilatörü ve diğer çekimlerin üçte birine kadar kısa bir sürede görüntü elde etmek için tasarlanmış manyetik rezonans görüntüleme (MR) sistemi ayrıca kurulan sistemler arasındadır.

GE Sağlık; Türkiye haricinde de gelişmekte olan pazarlarda yenilikçi kamu-özel ortaklıkları sağlama konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir. GE, sadece Türkiye'de son iki yılda 230 milyon dolar değerinde PPP projeleri gerçekleştirmiştir.

GE Sağlık, 1987'den beri Türkiye pazarında yer almakta ve 60'ını son derece nitelikli saha mühendisinin oluşturduğu 300'den fazla çalışana sahiptir.40.000'den fazla GE tıbbi sistemi, ülke genelinde 3000'den fazla sağlık kurumunda kurulu olup, her gün 200.000'den fazla hayata dokunmaktadır.