GE Sağlık ve CCN Holding'den Türkiye'nin en büyük PPP projesi
1 saat önce
1,3 milyar dolarlık Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nün açılışı ile Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük kamu-özel ortaklığı (PPP) projesi ve şimdiye kadar tek aşamada inşa edilen dünyanın en büyük devlet hastanelerinden biri tamamlanmış oluyor.
1,3 milyar dolarlık Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü
'nün açılışı ile Türkiye
'nin bugüne kadarki en büyük kamu-özel ortaklığı (PPP) projesi ve şimdiye kadar tek aşamada inşa edilen dünyanın en büyük devlet hastanelerinden biri tamamlanmış oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:35
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