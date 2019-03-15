Son Dakika Haberleri: GE Sağlık ve CCN Holding'den Türkiye'nin en büyük PPP projesi

GE Sağlık ve CCN Holding'den Türkiye'nin en büyük PPP projesi

1 saat önce

1,3 milyar dolarlık Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nün açılışı ile Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük kamu-özel ortaklığı (PPP) projesi ve şimdiye kadar tek aşamada inşa edilen dünyanın en büyük devlet hastanelerinden biri tamamlanmış oluyor.

GE Sağlık ve CCN Holding'den Türkiye'nin en büyük PPP projesi, System.String[]
1,3 milyar dolarlık Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nün açılışı ile Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük kamu-özel ortaklığı (PPP) projesi ve şimdiye kadar tek aşamada inşa edilen dünyanın en büyük devlet hastanelerinden biri tamamlanmış oluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:35 

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GE Sağlık ve CCN Holding'den Türkiye'nin en büyük PPP projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]