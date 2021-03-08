GE uçak leasing işlerini en az 30 milyar dolara satıyor

ABD merkezli General Electric (GE), uçak leasing (kiralama) işlerini, İrlanda merkezli uçak kiralama şirketi AerCap grubuna 30 milyar doların üzerinde bir ücret ile satmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'ın, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bir hafta içinde sonuçlanıp, 15 Mart Pazartesi günü açıklanması beklenen satış anlaşmasıyla, General Elcktric grubunun şirketi GE Capital Aviation Providers (Gecas) ile AerCap şirketinin birleştirilmesi öngörülüyor.